Изгубила се туристка край Банско вдигна на крак планинските спасители

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От Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата, съобщиха от ПСС.

Условията за туризъм в планините са добри. Температурите са между осем и 14 градуса. На най-високите части има лека мъгла, допълниха от планинската служба, предаде БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

Редактор "Екип на Петел",

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