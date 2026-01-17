Изхвърлиха диван в Шокаровия канал във Варна до Зоологическата градина

Кадър Н. Янакиева, Забелязано във Варна

Какви ли не вехтории сме виждали в канала до Зоокъта във Варна, но за първи път там бе видяна холна мека мебел.

"Каналът до Зоологическата градина във Варна от години се превъръща в бунище, но да изхвърлиш диван вече е абсолютен връх на простотията. Опитвам се да подам сигнал до община Варна, но системата им постоянно дава грешка...", пише гражданин.

Коментарите не закъсняха:

А как е прекаран този диван през морската, че да го хвърлят точно на това място? Да не би "Хоризонт" да сменят мебелите...

Спокойно, при следващият дъжд е на офицерският, коментира друг.

Както Жорж Ганчев беше казал "Ние сме малък, но за сметка това много прост народ"

После искали да е чисто. Е няма как след всеки ненормалник , който изхвърля боклуците си където му скимне да върви някой и да чисти ...

