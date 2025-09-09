Изисква се смяна на всички водомери и топломери за ваша сметка в срок до 1 януари 2027

Пиксабей

Немалък харч чака част от собствениците на топлофицирани жилища. От 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – топломери и водомери за топла вода – трябва да бъдат с възможност за дистанционно отчитане, предаде Марица.

Срокът е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство. Така че, обратното броене започва. Клиентите, които не са спазили досега това изискване, имат малко повече от година за реакция. Всичко ще бъде за сметка на домакинствата.

Всички уреди ли подлежат на подмяна?

На този въпрос може да отговорят от фирмите за дялово разпределение. Те ще дадат информация дали уредите в жилището отговарят на новите изисквания. Ако е необходима подмяна, също те ще предложат подходящи варианти. Цените са различни.

Кога е най-подходящият момент за подмяна?

Най-подходящо е подмяната да се случи през неотоплителния сезон. Това улеснява достъпа до уредите и съкращава времето за монтаж. Добрата новина е, че повечето от домакинствата на ТЕЦ вече имат дистанционни уреди.

А може и под наем

Някои от търговците за дялово разпределение предлагат наем на уредите, а не покупка, подсказват от ЕВН. По този начин системата за дистанционно отчитане може да се инсталира без необходимост от първоначална инвестиция от страна на клиента. Това обаче е възможно единствено при дистанционна система за цялата сграда, което от 1 януари 2027 г. ще е задължително. Имайте предвид, че при този вариант търговецът дялово разпределение остава собственик на уредите срещу наем.

Какви са ползите

Уредите с дистанционно отчитане позволяват:

автоматично предаване на месечни данни към фирмата за дялово разпределение;

регулярно отчитане, без необходимост от достъп до жилището;

възможност за месечно следене на потреблението и по-добър контрол върху разходите.

Какво казва законът

Топломерите с дистанционно отчитане, като и подмяната на старите уреди без радио отчет, ще бъдат задължителни от 1 януари 2027 г. Това изискване е част от промените в Закона за енергетиката, приети през 2021 г., които хармонизират българското законодателство с европейските директиви и имат за цел да улеснят събирането и обработката на данни от топломери и водомери за топла вода.

