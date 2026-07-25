Изкараха полуживо 4-годишно дете от морето в Созопол
Кадър ИИ, Джемини
Сериозен инцидент е станал край Созопол, където от морето бе извадено полуживо четиригодишно дете, съобщи ЕраНова. Бързата реакция на спасителите се оказа решаваща, като те са реагирали мигновено и са оказали първична помощ още на място, за да дадат шанс за живот на пострадалото дете преди пристигането на медицинския екип.
Веднага след това то е транспортирано по към шоковата зала на УМБАЛ-Бургас. Детето е в критично състояние. В момента лекарският екип прави всичко възможно, за да го стабилизира.
Към момента все още не е известно как точно се е стигнало до инцидента и каква е причината детето да се озове в такова състояние във водата. Обстоятелствата около случая тепърва ще се изясняват.
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