Изкараха полуживо 4-годишно дете от морето в Созопол

Кадър ИИ, Джемини



Сериозен инцидент е станал край Созопол, където от морето бе извадено полуживо четиригодишно дете, съобщи ЕраНова. Бързата реакция на спасителите се оказа решаваща, като те са реагирали мигновено и са оказали първична помощ още на място, за да дадат шанс за живот на пострадалото дете преди пристигането на медицинския екип.



Веднага след това то е транспортирано по към шоковата зала на УМБАЛ-Бургас. Детето е в критично състояние. В момента лекарският екип прави всичко възможно, за да го стабилизира.



Към момента все още не е известно как точно се е стигнало до инцидента и каква е причината детето да се озове в такова състояние във водата. Обстоятелствата около случая тепърва ще се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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