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Изкараха полуживо 4-годишно дете от морето в Созопол

25.07.2026 / 20:13 1

Кадър ИИ, Джемини


Сериозен инцидент е станал край Созопол, където от морето бе извадено полуживо четиригодишно дете, съобщи ЕраНова. Бързата реакция на спасителите се оказа решаваща, като те са реагирали мигновено и са оказали първична помощ още на място, за да дадат шанс за живот на пострадалото дете преди пристигането на медицинския екип.

Веднага след това то е транспортирано по към шоковата зала на УМБАЛ-Бургас. Детето е в критично състояние. В момента лекарският екип прави всичко възможно, за да го стабилизира.

Към момента все още не е известно как точно се е стигнало до инцидента и каква е причината детето да се озове в такова състояние във водата. Обстоятелствата около случая тепърва ще се изясняват.

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cron1 (преди 1 час)
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Марио Кроненберг

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