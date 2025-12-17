Изключително интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Лесово" тази сутрин

снимка: МВР

На границата с Република Турция трафикът е изключително интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" и ГКПП „Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ по данни към 6:00 часа тази сутрин.

От дирекцията предупреждават, че поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

БТА припомня, че заради стачка на гръцки фермери вчера движението за тежкотоварни автомобили на граничния преход „Кулата – Промахон“ бе ограничено малко след 12:00 часа, а шофьорите изчакваха на място. След 18:30 движението през граничния преход бе възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Ограничено бе движението на тежкотоварни автомобили и през граничен преход „Илинден - Ексохи", съобщиха от АПИ.

Стачката на гръцките фермери продължава вече 14 дни. На 3 декември беше преустановено преминаването през граничния преход „Кулата - Промахон“.

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния трафикът е нормален на всички гранични пунктове, допълват от „Гранична полиция“, предаде БТА.

