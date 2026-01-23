Изключително интензивен трафик за товарни автомобили на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Снимка: Агенция "Митници", архив

Изключително интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 6:00 ч.

На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход "Рудозем" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград".

На границата с Румъния движението е нормално на всички преходи.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

Нормално е преминаването на граничните пунктове със Сърбия.

