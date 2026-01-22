Изключително натоварено движение на "Капитан Андреево" и "Лесово" тази сутрин

снимка: МВР

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 6:00 ч. днес.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем – Ксанти“ преминават леки коли и товарни автомобили до 3,5 тона. Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи в района на Златоград, Маказа и Ивайловград. На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния, предаде БТА.

