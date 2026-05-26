Изключително рядко име празнува на 26 май

На 26 май Българската православна църква почита паметта на свети апостол Карп (един от 70-те апостоли на Иисус Христос) и на свети новомъченик Георги Софийски Най-нови .

Кой празнува имен ден?

На 26 май празнуват хората с имена:

Карп

Името е изключително рядко в България, затова денят не се превръща в масов народен празник.)

Други светци, почитани на този ден:

Свети апостол Алфей – според църковния календар на същата дата се почита и бащата на апостолите Яков Алфеев и Матей.

Свети Георги Софийски Най-нови – софийски златар, убит заради вярата си през 1530 г. Името Георги обаче има своя основен и голям имен ден на Гергьовден (6 май)

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!