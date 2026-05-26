Изключително рядко име празнува на 26 май
На 26 май Българската православна църква почита паметта на свети апостол Карп (един от 70-те апостоли на Иисус Христос) и на свети новомъченик Георги Софийски Най-нови.
Кой празнува имен ден?
На 26 май празнуват хората с имена:
Карп
Името е изключително рядко в България, затова денят не се превръща в масов народен празник.)
Други светци, почитани на този ден:
Свети апостол Алфей – според църковния календар на същата дата се почита и бащата на апостолите Яков Алфеев и Матей.
Свети Георги Софийски Най-нови – софийски златар, убит заради вярата си през 1530 г. Името Георги обаче има своя основен и голям имен ден на Гергьовден (6 май)
