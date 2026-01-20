Изключват хипотезата за саботаж при жп катастрофата в Андалусия

Кадър Youtube

Испанският министър на вътрешните работи днес изключи възможността саботаж да е причината за трагичния сблъсък между два влака, при който в неделя вечерта загинаха, според последни данни, 41 души в Андалусия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Възможността за саботаж никога не е разглеждана. От началото се обсъжда технически проблем с железопътния транспорт“, каза Фернандо Гранде-Марласка в отговор на въпрос по време на пресконференция след среща на правителството в Мадрид. „Никога не е имало и най-малък повод да обмисляме такава възможност (саботаж)“, добави той.

Днес испанският крал Фелипе Шести и съпругата му кралица Летисия пристигнаха на мястото на катастрофата в Адамус, за да засвидетелства подкрепата си към семействата на жертвите и оцелелите. Кралското посещение съвпадна с първия от трите дни на национален траур, обявени от правителството. Кралската двойка отиде директно на мястото на трагедията, където се срещна с членове на спасителните екипи, съобщиха журналисти от АФП.

След това кралят и съпругата му ще пътуват до Кордоба, на около 35 км от мястото на катастрофата, където в болница „Кралица София“ са приети за лечение някои от пострадалите в катастрофата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!