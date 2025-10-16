Изкорениха от плантация над 2 тона растения марихуана в Пазарджишко

снимка МВР

Иззеха голямо количество канабис след спецакция в Пазарджишко, съобщиха от полицията.

Операцията е проведена в землището на село Мирянци, а разследването е под надзора на прокуратурата.

Разбиха наркооранжерия в София, заловиха дилър с канабис в кофи, буркани и тенекия

Установено е, че в земеделски имот на обща площ около 750 кв.м са засети множество насаждения с марихуана.

Органите на реда са изкоренили от нивата 276 растения с височина между 170 и 260 сантиметра. Общата маса на насажденията е 2208 килограма.

Нивата е била умело прикрита между овощни насаждения. Задържан е 27-годишен мъж от село Мирянци, чиято съпричастност към извършеното престъпление се изяснява, предаде Дарик.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!