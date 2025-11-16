Изкупуват жилища без оглед с едно съобщение

Пиксабей

Всичко се случва с главозамайваща скорост. Апартаментът се появява в чата с продажната си цена, приблизителния наем и очакваната доходност, която инвеститорът може да получи, ако реши да го закупи. Оттам нататък всяка минута е от значение: заинтересованите изпращат имейл и заявяват, че го искат — обикновено за наем — въз основа на информацията, предоставена от компанията: квадратура, брой стаи, район на града, година на строеж, дали се нуждае от ремонт и комисионните за посредниците. След това фирмите, които предлагат имотите, провеждат жребий или се обаждат на кандидатите според реда на заявките. Няколко часа по-късно сделката е приключена: имотът е продаден, а останалите са информирани. Така започва своя материал за бързото изкупуване на имоти в Испания местното издание El País, пише Пловдив 24



Този тип транзакции се популяризираха напоследък в приложението Telegram, където няколко фирми оперират, предлагайки няколко възможности за инвестиция седмично в групи, отворени за всички, които достигат около 15 000 абонати.



Купувачът обикновено не вижда имота преди да го придобие и обикновено живее в друг град, но тук всичко се базира на числа: ако доходността е изгодна и местоположението е удобно, парите се появяват бързо. Разстоянието не е проблем: новите собственици могат да делегират управлението на наема и ремонта на същите, които са им продали имота, срещу комисионна.



Много дребни инвеститори от Мадрид, Барселона или Валенсия са видели как високите цени на жилищата в техните градове намаляват доходността от наемите, която има тенденция да е по-ниска колкото по-добра е зоната, защото цената на придобиване се покачва.



Валенсийската компания Invernomics, създадена от Серхио Иранцо, е пионер:



"Не намирате доходни имоти във вашия град? Вече имате достъп до инвестиционни възможности с минимална нетна доходност от 6%“, рекламира се на уебсайта им.



В началото дейността им беше само във Валенсийската общност, но сега те предлагат имоти и в Мурсия или Херес де ла Фронтера, които комбинират растяща демография с много по-ниски цени в сравнение с други региони. Все пак други средни градове, като Елче и Кастейон, заедно с периферията на Валенсия, са доставили най-много жилища на тези компании през последните месеци.



Последният продаден апартамент е в Грао, Кастейон, и е финализиран за 74 840 евро, включително комисионна за Invernomics от 4 000 евро плюс ДДС.



Обещаният наем беше 630 евро, макар че това е най-консервативната цифра и понякога се надминава. Ако обаче по някаква причина падне под тази стойност, Invernomics покрива разликата, като по този начин гарантира доходността на инвеститора, в този случай 8,8%. Според данни на компанията, от основаването си са извършили повече от 450 сделки, с средна доходност от наемите от 7,8% и над 40 милиона евро инвестирани.



Жилищата, които се продават в Telegram, обикновено се намират в работнически квартали, като се избягват проблемни зони, а цените им варират между 50 000 и 100 000 евро, макар че след последните поскъпвания все повече се доближават до горната граница.



Това са апартаменти, които не се появяват в Idealista: фирмите от сектора сключват споразумения с агенции, за да им предоставят възможности, знаейки, че продажбата ще бъде бърза и обемът през годината – висок. Освен това разполагат с асистенти, които търсят имоти, или адвокати, следящи какво се движи: наследства, разводи или други обстоятелства, които карат някой да иска бързо да продаде апартамента, са най-добрата новина за ловците на изгодни сделки.



NexiaProp, основана от каталонеца Герман Йовер, се присъединява малко по-късно към тази тенденция, но вече има над 3 000 абонати в Telegram.



"Понякога използваме Telegram, когато възникне възможност, изискваща много бърз отговор, но го считаме повече като помощен инструмент, отколкото като канал за продажби“, обяснява Йовер, който подчертава, че фокусът им е да съветват и напътстват клиента по време на процеса на покупка, ремонт и наем на имота, а не просто да публикуват обяви.



Тяхната цел е пълно съдействие в начин на инвестиране, който може да бъде 100% пасивен, при който те се грижат за всичко, ако инвеститорът желае, който не трябва да отговаря на досадни обаждания за счупена котелна или появила се влага. Просто да очаква всеки месец приходите, като дивидент от акция.



В разгара на дебата за трудностите при достъп до жилище, тези дейности предизвикват подозрение в част от обществото, което ги смята за спекулативни и фактор, влияещ върху увеличението на цените. Йовер и Иранцо, много активни в YouTube, защитават, че правят това, което администрацията не успява: да увеличат предлагането на наеми, като припомнят, че в някои случаи става дума за апартаменти, които са били празни известно време или изискват ремонт, за да станат обитаеми, като тяхното връщане на пазара има социална полза.



Успехът на платформи като Invernomics и NexiaProp в система като Telegram, без бариери за достъп, е подтикнал нови играчи да се опитат да вземат своя дял. И оплакванията не закъсняха.



"Не е същото да платиш, за да получиш апартамент в чат, отколкото да инвестираш с екип професионални инвеститори, адвокати и техници, които те съветват и защитават интересите ти от началото до края“, сравнява Йовер, който има екип от 15 души и тази година е приключил 170 сделки.



Клиент, който предпочита да остане анонимен и е извършил покупка чрез компанията Compra1piso, с 10 500 абонати, иска връщане на цялата сума от 4 840 евро, която е платил като комисионна за имот в Алзира (Валенсия), твърдейки, че той не е бил в показаното състояние и с няколко повреди в кухнята.



Източници от фирмата Compra1piso определят случая като търговски спор, тъй като имотът е дошъл чрез свободен сътрудник, и твърдят, че не могат да наблюдават състоянието на всички имоти, които продават.



"Ако подписваш депозита и няма да го видиш, това е твой проблем. Инвестицията има риск. Може да се получи добре или зле. Ние продаваме най-много, между 45 и 50 апартамента на месец, и колкото повече продаваш, толкова повече проблеми има“, казват те по телефона.



Компанията твърди, че връща депозита на тези, които отиват да видят апартамента и после не им харесва, но тогава не е бил такъв случаят. И смятат, че става дума за хора без опит в света на инвестициите.



"Много от тях започват да инвестират след като гледат видеа в YouTube, това стана много популярно, и има начинаещи, които се хвърлят без да знаят на какво се излагат. Някои, ако после не са доволни, дори ви шантажират с отрицателни ревюта“, добавят те.



"Дори сме отказвали хора, които искат да инвестират с едва 10 000 евро, в зависимост от това дали им се отпусне ипотека или личен заем“.



Последният апартамент, обявен в техния канал в понеделник, беше жилище в Линарес (Хаен), един от градовете с най-висока безработица в Испания, за 53 600 евро, с приблизителен наем от 600 евро на месец, което е брутна доходност над 13%. Те уверяват, че с връщането на Santana Motors в града, търсенето на наеми ще бъде високо.

