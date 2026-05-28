Изкуствен интелект ще подпомага одиторите на Сметната палата при проверки на обществени поръчки и финансови одити

кадър: БНТ

Изкуственият интелект ще бъде сред ключовите инструменти, с които Сметната палата ще повишава ефективността на публичния одит и ще подпомага откриването на нарушения и рискове при управлението на публичните средства. Това заяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев по време на Годишната среща на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните членки на Организация за икономическо сътрудничество и развитие в Париж.

Пред участниците във форума Димитър Главчев представи разработвания за Сметната палата AI продукт ОДИС, базиран на третата версия на BgGPT – българския голям езиков модел на INSAIT. Първият модул на системата ще подпомага одиторите при проверки на обществени поръчки, а на следващ етап ще се използва и за обработка на големи масиви от данни и документи, автоматизиран преглед на договори и фактури, както и при финансови одити.

По думите му, темата за използването на изкуствен интелект в одитната дейност вече е сред основните акценти и за Върховните одитни институции в страните от ОИСР, като в повечето държави подобни системи все още са в пилотен етап.

В изказването си председателят на Сметната палата отбеляза още, че институцията продължава да разширява дейността си по отношение на прозрачността и превенцията на корупцията, включително чрез проверки на декларации за имущество и интереси, установяване на конфликт на интереси и поддържане на публични регистри. Той посочи и предстоящото изграждане на регистър по Закона за прозрачност и представителство на интереси.

По време на форума бе представена и работата на Сметната палата по одити с пряко значение за гражданите – в сфери като здравеопазване, образование, околна среда, дигитализация и управление на публичните ресурси. Сред текущите проверки са одитите на Националния план за възстановяване и устойчивост, управлението на водните ресурси в условия на засушаване и мерките за предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари.

Годишната среща на върховните одитни институции на страните членки на ОИСР, която се провежда на 27 и 28 май в Париж, бе открита от генералния секретар на ОИСР Матиас Корман. По време на своите изказвания на форума представителите от Международната организация на върховните одитни институции ИНТОСАЙ акцентираха върху независимостта, фундаментален принцип за Върховните одитни институции съгласно Декларацията от Лима. Документът постановява, че ВОИ могат да изпълняват своите задачи обективно и ефективно само ако са напълно независими от одитираните обекти и са защитени от външно влияние.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!