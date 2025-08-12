Изкуственият интелект "бълва" нови милиардери с рекордна бързина

Снимка Pixabay

Тази година стартъпите в областта на изкуствения интелект (AI) породиха десетки нови милиардери, като допринесоха за технологичния подем, който бързо се оформя като най-мащабния бум в създаването на богатство в съвременната история., пише CNBC.

Мащабните кръгове за набиране на средства тази година на Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere и други стартъпи създадоха огромни нови богатства на хартия и тласнаха оценките на въпросните компании до рекордни нива.

В момента има 498 AI "еднорога" - частни компании за изкуствен интелект с оценка от 1 млрд. долара или повече, като общата им стойност се равнява на 2,7 трлн. долара, според CB Insights.

Цели 100 от тях са основани от 2023 г. насам. Има повече от 1300 AI стартъпа с оценки над 100 млн. долара, допълва фирмата.

В комбинация с покачващите се цени на акциите на Nvidia, Meta, Microsoft и други публично търгувани компании, свързани с изкуствения интелект, заедно с инфраструктурните фирми, които изграждат центрове за данни и изчислителна мощност, и огромните плащания за инженерите по изкуствен интелект AI създава лично богатство в мащаб, който кара последните две технологични вълни да изглеждат като загрявка.

"Ако се върнем назад и прегледаме данни от над 100 години, никога не сме виждали богатство, създадено с такъв размер и скорост", коментира главният изследовател в MIT Андрю Макафи.

Нова генерация от милиардери се надига със стремглаво покачващите се оценки. През март Bloomberg изчисли, че четири от най-големите частни компании за изкуствен интелект са създали поне 15 милиардери с общо нетно богатство от 38 млрд. долара.

