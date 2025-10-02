Изкуственият интелект побърка Алекс Сърчаджиева

Редактор: Недко Петров

По драматичен начин започна поредния епизод от новия сезон на "Аз обичам България", след като водещата подложи на изпитание капитаните на двата отбора още с първия въпрос, който им зададе. Алекс Сърчаджиева разкри, че са попитали изкуствения интелект коя е най-известната картина на Владимир Димитров-Майстора и когато той е представил такава, е допуснал грешка.

Задачата на Стоян Дойчев и Филип Буков бе да открият коя е тя. Първи натисна бутона Дойчев и призна, че ако не се лъже дамата на картината е с ябълки, а не с круши. Това се оказа и верния отговор.

Видимо доволен, че е донесъл първата точка на своите, актьорът разкри, че Майстора е търсил българската Мадона дълго време и затова толкова много е рисувал жени по прекрасен начин. Дойчев определи Владимир Димитров като велик художник и Сърчаджиева се съгласи с него.

Резултатът обаче веднага бе изравнен от ДесиСлава. Фолк дивата отгатна, че трамваят пътува за Орландовци.

След нея дойде ред на съперника й Николай Илиев да отговоря на първия си въпрос в продукцията по бТВ. Режисьорът не позна, че Васил Левски е писал писмо на майка си Гина. Оказа се, че Дяконът е писал писма единствено за чистата и свята наша република.

