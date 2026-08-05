Изкуственият интелект влиза в менюто на философска закуска за деца във Варна

Пиксабей

Темата за изкуствения интелект и влиянието му върху човешкото мислене ще бъде във фокуса на поредната "Философска закуска" за деца във Варненската регионална библиотека. Водещ на срещата е писателката, преводач и издател Зорница Христова.

Инициативата е част от поредица, която насърчава децата да задават въпроси, да спорят и да формират собствено мнение по важни обществени и философски теми. Този път разговорът е посветен на отношенията между хората, машините и изкуствения интелект, предаде Радио Варна.

Според Христова една от най-интересните теми за размисъл е кои дейности бихме поверили на машините и кои бихме искали да запазим за себе си. Тя отбелязва, че както мускулите отслабват, когато не се използват, така и критичното мислене може да пострада, ако хората разчитат прекалено много на технологични "патерици".

Вместо да дават готови отговори, философските закуски насърчават децата сами да търсят решения и да защитават позициите си. Срещите се провеждат в неформална атмосфера, без правилни и грешни отговори, а освен "храна за размисъл" участниците получават и истинска закуска.

Поредицата е базирана на популярните френски издания "Философски закуски", които помагат на младите хора да развиват критично мислене и активна гражданска позиция.

Редактор "Екип на Петел",

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