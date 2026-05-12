Излъчиха първенците по стрийтбол за V-VII клас от „Ученическа купа Варна 2026“

Снимка: Община Варна

При отлична организация на спортната площадка на ОУ „П.Р. Славейков“ в морската столица се проведе турнира по стрийтбол 3х3 за момчета и момичета V-VII клас от поредното издание на състезанието „Ученическа купа Варна 2026“, организирано от Дирекция „Спорт“ на Община Варна.

Отборите при момчетата бяха разпределени в 3 групи, като първенците в тях се класираха за финалната тройка. Там срещите бяха изключително оспорвани, като победителите в някои от тях бяха определени след продължения.

В крайна сметка в решителния сблъсък представителите на VII СУ „Найден Геров“ надиграха с 10:6 достойните си конкуренти от ОУ „Н.Й. Вапцаров“. Призовата тройка оформиха възпитаниците на ОУ „Г. С. Раковски“. Във финала при момичетата тима на СУ „Гео Милев“ се наложи над ЧСУ „Малкият принц“.

Всички призьори получиха купи, медали, грамоти и баскетболни топки – осигурени от организаторите. Точка на „Ученическа купа Варна 2026“ ще сложи надпреварата по волейбол за юноши и девойки VIII-X клас, чиито финал е на 31 май.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!