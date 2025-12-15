Излъчиха поредните първенци в Общинските ученически игри във Варна

снимка: Община Варна

Представителките на МГ „Д-р Петър Берон“ спечелиха надпреварата по волейбол за девойки VIII-X клас от Общинският кръг на Ученическите игри, който се организира от Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Финалният турнир бе с участието на 13 отбора и се проведе в залата на СУ „Елин Пелин“ , като в спора за титлата те надиграха трудно съперничките си от ВТГ „Г. С. Раковски“ след 25:18 и 25:23 и триумфираха без загубен гейм. Топ 4 допълниха съставите на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и СУХНИ „Константин Преславски“.

В драматичен финал при юношите в тази възраст отборът на Първа ЕГ пречупи съпротивата на достойните си конкуренти от ПГ по Електротехника след инфарктен първи гейм завършил 29:27. Призовата тройка допълни тима на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров.

При девойките XI –XII клас над всички бяха домакините от Първа ЕГ, които в спора за купата се справиха със състава на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, а топ 4 оформиха отборите на III ПМГ „Академик Методий Попов“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

Приключи и турнира по баскетбол за момчета 5-7 клас. Във финалната тройка възпитаниците на ОУ „Добри Чинтулов“ записаха две победи и вдигнаха трофея , следвани от представителите на МГ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „ Н. Й. Вапцаров“.

Призьорите в четирите турнира получиха купи, медали, грамоти и предметни награди, осигурени от общинската спортна дирекция.

