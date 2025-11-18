Излъчиха шампионите по футбол и волейбол в Общинските ученически игри

Снимка Община Варна

През уикенда бяха излъчени още два шампиона от Общинският етап на Ученическите игри 2025/2026 – организиран от Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

На терена на Спортен комплекс „Локомотив“ в морската столица, се изиграха мачовете при юношите VIII-X клас. 23 отбора се включиха в надпреварата, като след директните елиминации бяха определени и участниците във финалната четворка.

Там над всички бяха представителите на МГ „Д-р Петър Берон“, които след четири поредни победи окупираха първото място, следвани от съставите на ВТГ „Г.С Раковски“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и ПГСАГ „Васил Левски“.

Призьорите бяха наградени с купа, медали, грамоти и футболни топки от представителят на Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ) Цецко Цеков.

По същото време в залата на ОУ „Елин Пелин“ се изиграха и финалните срещи от волейболният турнир при момчетата V-VII клас. Победители тук с пълен актив и без загубен гейм, станаха възпитаниците на ОУ „Добри Чинтулов“, пред тимовете на ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Васил Друмев“, ОУ „Г. С. Раковски“ и СУ „Гео Милев“.

От общинската спортна дирекция бяха осигурили купа за шампионите, както и медали, грамоти и предметни награди за призьорите. Този уикенд ще бъдат определени първенците по футбол 7 за XI-XII клас, волейбол момичета V-VII клас и в тениса на маса за VIII-X и XI-XII клас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!