Излъгаха Карлос Насар

Булфото

Нов скандал назря в българските щанги. Часове след като Асен Златев спечели президентските избори срещу досегашния ръководител Стефан Ботев, вписването на новия шеф е стопирано.

Срещу избора на олимпийския шампион от Москва 1980 са входирани 3 жалби, които трябва да бъдат разгледани, за да определят дали Златев е бил легитимно избран, информира bTV. Той получи подкрепата на олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар. Родната звезда си тръгна доволен от извънредното общо събрание, след като неговият фаворит спечели.

Суперталантът обаче постави ултиматум - ако изборът на Златев бъде обжалван, може да се замисли да изслуша предложения от други държави.

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава. Той има идея как навата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали", обясни Насар и добави: "Страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство".

Такъв бе призивът и на Златев след събранието - да не се входират жалби по избора, които да спират работата на федерацията по вдигане на тежести, както се случи след изборите в леката атлетика, борбата и Българския олимпийски комитет.

Насар ясно изрази мнението си, че начело на един от най-успешните спортове у нас трябва да бъде Златев. "Удовлетворен съм и се надяваме оттук нататък да няма обжалвания и да не се пречи на новото ръководство на федерацията да си върши работата. Умишлено станах и попитах дали някой има нещо против избрания президент Асен Златев, за да знаем дали да очакваме пречки. Никой не се изправи и вече оттук нататък, ако има такива жалби, значи просто имаме разминавания като идеологии и така не може да се върши работа", коментира Насар, който в крайна сметка се оказва излъган и предстои да разберем развръзката по поредната драма в българските щанги

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!