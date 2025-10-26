Излъгаха Михаела Маринова в „Пееш или лъжеш“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Цветан Ауад излъга яко Михаела Маринова. Той се оказа изкусен манипулатор в шоуто „Пееш или лъжеш“. Остана последен, като тя, както и всички панелисти, с изключение на Елизабет и малко Андрей, бяха категорични, че той е певец.

Цветан е на 30 години от София. Собственик е на магазин за наргилета и барман в наргиле бар. Заедно с Тони Бонбони правят онлайн поредицата „Игри по неволя“.

Тази вечер той спечели 5000 лева, както и правото да пее с Михаела Маринова, и отново да повтори това за Новогодишното издание на „Пееш или лъжеш“.

На второ място остана Ивайла Горанова, която е страхотна певица. Тя е само на 16 години, родом от Бургас. Ученичка е в гимназия за романски езици, с испански и френски. Пяла е в детска вокална група „Морски песъчинки“, а в момента ходи на индивидуални уроци при Кина Христова.

