Излезе признание на Любо Пенев

Булфото

Славният нападател Любослав Пенев говори откровено за кариерата си в ЦСКА в книгата „Славната армейска чета“, която от вчера е на пазара.



Любо разкрива, че преди да премине във Валенсия през късното лято на 1989 година, е бил пред трансфер в друг много известен западноевропейски отбор. Всичко е било почти договорено, но контузия на младия нападател спира сделката, пише Блиц.



Любослав Пенев е категоричен, че родният му клуб значи много за него и с ръка на сърцето уточнява, че в ДНК-то му с големи букви пише САМО ЦСКА. Думи, които няма как да не трогнат „армейската“ футболна общност.

Разговорите с Любо за луксозното издание на Фондация ЦСКА „Славната армейска чета“ са проведени в края на септември и в началото на октомври тази година. В тях Любослав Пенев си спомня и за много интересен момент от кариерата си, когато в един мач за първенство отбелязва 5 гола.



Любо заедно с Ицо Стоичков и Емо Костадинов оформят убийственият тризъбец на великия тим на ЦСКА в периода 1985-1990 година. Началото на този звезден отбор е поставено на днешната дата 12 декември преди точно 40 години. Именно това е поводът на пазара да излезе книгата, пред която говорят още Димитър Пенев, Христо Стоичков, Емил Костадинов, Лъчезар Танев и Петър Витанов.



Маниаците на статистиката ще останат доволни от факта, че в изданието фигурират всичките 204 мача на ЦСКА през въпросния славен период със състави и голмайстори.



​Над 30 страници са отделени и на вечното дерби, което от 22 декември 1985 до 7 април 1990 година има 13 издания.





За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!