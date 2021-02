Излезе трейлърът на новия български филм „Голата истина за група Жигули"

Кадър: Голата истина за група Жигули, фейсбук

Излезе трейлърът на филма „Голата истина за група Жигули". От него става ясно, че ни очаква много забавление и едни от най-популярните актьори в България.

Това е вторият пълнометражен филм в режисьорската кариера на Виктор Божинов, чийто първи проект, „Възвишение", стана най-гледаното българско заглавие за последните 10 години у нас.

Сниман основно в Бургас, филмът разказва историята на българска рок група от 80-те години, която се разпада точно, когато е на върха на славата си. С времето вкусовете на публиката се променят, а бандата е напълно забравена. Лидерът на групата Фори (Михаил Билалов) е започнал работа в попфолк индустрията, а всеки от останалите членове на „Жигули" е поел по собствен професионален път, нямащ нищо общо с музиката. Неочаквано телефонно обаждане ги принуждава да загърбят враждите и да се съберат отново, почти насила. Фори, ръководен от лични мотиви, се нагърбва със сложната задача да изглади всички недоразумения и да поведе „Жигули" отново към успеха, но с всеки изминал ден мисията започва да изглежда все по-невъзможна, като това води до множество интригуващи комични обрати.

В главните роли ще видим едни от най-обичаните български актьори като Филип Аврамов (в ролята на Васо), Димитър Рачков (Киша), Герасим Георгиев - Геро (Пухи), Лилия Маравиля (Дарин Дардо) и Ирини Жамбонас (Соня). Звездният каст се допълва още от Август Попов, Параскева Джукелова, Илияна Лазарова и младата Климентина Фърцова.

„Смятам, че през тази година хората ще имат нужда от повече усмивки. Ще пуснем филма тази пролет, в критичен за киноиндустрията момент, но вярвам, че всички заедно ще успеем да помогнем на българските кина да се възстановят по-бързо, а на хората ще дадем повод да се засмеят и да се замислят какво се случи с всички нас през последните 30 години.", споделя Виктор Божинов.

Камерата отново е поверена на Антон Бакарски, познат от работата си по родни заглавия като „Възвишение", „Под прикритие", „Връзки", и участвал в редица международни продукции като „300: Rise of an Empire" и "The Expendables 2".

Сценаристи са Ваня Николова („Под прикритие", „Връзки") и Нели Димитрова („Love.Net", „Възвишение", „Връзки"), а продуцент на филма е Кръстьо Ламбев заедно със своя екип от Concept Studio („Докато Ая спеше", „Маймуна", „Връзки", сезон 3).

„Голата истина за група Жигули" се очаква да излезе по кината в цяла България тази пролет. Официален разпространител е bTV Studios.

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg