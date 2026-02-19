Кадър МВР, камерата е заснела Ивей на 1 февруари, а на 3 февруари и идването на разследващите

МВР разпространи до всички медии всички кадри, с които разполага, от камерите за видеонаблюдение около и към хижа „Петрохан”, където Дечо Симеонов, Ивайло Иванов и Пламен Статев са извършили предполагаемото ритуално самоубийство, пише Флагман.

Видеото, което ви представяме тук, е пълната хронология - по дати и часове, на събитият, разиграли се в хижа „Петрохан” между 31 януари и 2 февруари. В тях ще видите прелюбопитни детайли, които досега не са виждали бял свят.

Такъв е например, че общо 5 джипа действително минават покрай хижата. Но те не идват от нея, а от друг път, водещ към стари постройки наблизо. Преди тях минават общо 10 АТВ-та, за които днес съобщиха от разследването по време на брифинг. Там съобщиха за 12, но на записите се виждат 10.

Странен факт още е, че Ивайло Иванов, през сутринта на 1 февруари - около 8:40 ч. - разговаря с ChatGPT или друг чатбот с изкуствен интелект.

Чува се само как казва „ОК”, а ИИ му отговаря с гласовата си функция „I’m glad we can explore this together. If you can…”. В превод: „Радвам се, че можем да изследваме (темата) заедно. Ако искаш мога да...). Ключов момент ще бъде да се направи опит да се види за какво точно си е говорил Иванов с ChatGPT. Това може да се провери лесно в историята му при евентуален обиск.

Хижата е запалена отвътре - между 20:44 и 21:00 ч. на 1 февруари.

Чуват се 4 изстрела - около 21:30 ч. Последните 2 са отдалечени от първите 2, които са много близко един до друг - в рамките на под 1 секунда един от друг. Третият е произведен 3 секунди след това. А четвъртият - още 4 секунди по-късно. Много е вероятно последните 2 изстрела да са произведени от Ивайло Иванов, който, както днес съобщиха, се е прострелял в главата втори път, след като първият е бил неуспешен.

Началото на разговора се чува много глухо, пише OFFnews.bg. Пуснахме го за анализ в няколко платформи с изкуствен интелект и те дадоха сходни отговори. В удебелен шрифт са частите, които съвпадат и в трите анализа:

I

- ...with the old habits, before you begin, you might say to yourself: "I am sharing this with my mind and it's going to do it for me." And that's true, right? Your subconscious is going to guide you back. (Преди да започнете, може да си кажете: „Споделям това с ума си и той ще го направи за мен.“ И това е вярно, нали? Подсъзнанието ви ще ви насочи обратно.)

​- Okay, thank you!

​- You're very welcome. I'm glad we could explore this together.

II

- Before you begin, you might say to yourself, 'Way to share that to your mind, but then these changes later, it'll naturally happen. You're very conscious of that and you naturally realize it would lead to ... (Преди да започнете, може да си кажете: „Добре е да споделиш това с ума си, но след това тези промени ще се случат естествено. Ти си много наясно с това и естествено осъзнаваш, че това ще доведе до... отговора.)

​- Okay, thank you!

​- You're very welcome. I'm glad we could explore this together.

III

- A signal to generally stabilize. Before you begin, you might say to yourself, you're sharing up to your mind that when these two things take place, it will naturally. (- Сигнал за общо стабилизиране. Преди да започнете, може да си кажете, че сте убедени, че когато тези две неща се случат, това ще стане естествено.)

- Okay, thank you.

- You're very welcome. I'm glad we could explore this together. If you...

Гласът от разговоря прилича на създадените с изкуствен интелект.

Според анализа, който направихме, той вероятно е от инструктор/приложение за медитация или себеосъзнаване.

