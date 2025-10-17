Излязоха подробности за експлозията в Букурещ

кадър: БНТ

Експлозията в жилищен блок в Букурещ днес, при която загинаха трима души, а 17 бяха ранени, е предизвикала щети на стойност най-малко 9 милиона евро, съобщава новинарският сайт Зиаре, позовавайки се на първоначални оценки на брокер на недвижими имоти. Тази сума не включва щети по общите части, съседни сгради, намиращата се наблизо гимназия, която беше евакуирана, или автомобилите на паркинга на блока.

Повредената осеметажна сграда в квартал Рахова в Сектор 5 включва 108 апартамента, а ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат предупреди, че блокът е застрашен от рухване. Премиерът Илие Боложан посочи по-рано днес, че сградата най-вероятно няма да може да бъде възстановена и ще трябва да бъде разрушена, допълва БНТ.

Намиращият се наблизо лицей "Димитрие Болинтяну" също е понесъл щети от взрива като счупени прозорци и други. Префектът на Букурещ Андрей Нистор обяви, че учениците ще учат онлайн следващата седмица. Що се отнася до жителите на блока, които бяха евакуирани от сградата сутринта, временният кмет на Букурещ Стелиан Буждувяну увери, че никой няма да остане без подслон. Той уточни, че над 30 души вече са насочени към хотели, определени от общината, която ще покрие изцяло разходите.

Кметството заяви също, че засегнатите семейства ще получат финансова помощ за плащане на наем, като отпуснатата за тази цел сума възлиза на 2,9 милиона леи (над 570 000 евро). Помощта ще варира от 360 до 1030 евро месечно в зависимост от броя на членовете на семейството, а срокът ѝ ще бъде до 12 месеца.

Буждувяну уточни, че между 400 и 500 души са засегнати от експлозията, но засега не се знае точният брой на семействата, които ще имат нужда от настаняване.

Друга помощ за пострадалите лица в размер на 6 милиона леи (1,18 милиона евро) беше отпусната от Комитета за извънредни ситуации на Сектор 5. Същевременно на различни места в румънската столица са открити центрове, където може да бъдат направени дарения за засегнатите от експлозията под формата на дрехи, обувки, спално бельо и одеяла, както и трайни хранителни продукти.

Според първоначални данни, представени от премиера Илие Боложан, експлозията е свързана с изтичане на газ. Той посочи, че вчера е бил подаден сигнал към компанията доставчик Дистригаз, която е спряла газоподаването и е пломбирала крана, но впоследствие пломбата е била скъсана и газоподаването е било възстановено.

