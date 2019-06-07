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Излязоха резултатите от матурите

07.06.2019 / 13:42 0

Зрелостниците вече могат да видят резултатите си от майската сесия на държавните зрелостни изпити, съобщават в сайта на Министерство на образованието.


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Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: https://zamaturite.bg

Официалните протоколи ще бъдат изпратени по-късно до училищата.

 

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