Излязоха резултатите от матурите

Зрелостниците вече могат да видят резултатите си от майската сесия на държавните зрелостни изпити, съобщават в сайта на Министерство на образованието.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: https://zamaturite.bg

Официалните протоколи ще бъдат изпратени по-късно до училищата.

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