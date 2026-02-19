Излюпи се първото брадато лешоядче за тази година

кадри: Спасителен център - Зелени Балкани / Wildlife Rescue Centre - Green Balkans, фейсбук

Първото за сезона и тринадесето по ред от началото на размножителната програма брадато лешоядче се излюпи в Спасителния център на „Зелени Балкани“. То е от едно от двете яйца, снесени от най-опитната двойка в центъра, предаде trafficnews.bg.

Тъй като лешоядчето е било нетърпеливо да излезе на бял свят и е пропукало черупката два дни преди предвидения термин, се е наложило яйцето да бъде взето в инкубатора и излюпено под наблюдението на специалистите.

Оттук нататък те ще се грижат за него в продължение на няколко дни, докато стане готово да се завърне при родителите си. Засега то расте с бързи темпове и от ден на ден става все по-силно и уверено. В момента на връщането му в гнездото ще бъде взето второто яйце на двойката за проверка на неговото състояние и евентуалното му излюпване в контролирана среда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!