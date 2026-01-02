Измама по телефона с еврото: Искат ви CVC код на гърба на картата и SMS кодът за верификация

Кадър Нова тв

Мними служители на финтех платформи точат сметки чрез схемата "спешна актуализация"

В първите дни на 2026 година, докато България прави историческата си стъпка към единната европейска валута, киберпрестъпниците вече осребряват масовата дезориентация. Сигнали за зачестили "vishing" (гласов фишинг) атаки към русенци заляха социалните мрежи и полицията, като сценарият е идентичен – фалшива грижа за парите ви заради еврото.

Докато институциите и банките многократно предупреждаваха, че превалутирането става автоматично и без човешка намеса, измамниците разчитат именно на страховете, че "нещо може да се обърка".

Механизмът на измамата е брутално прост, но ефективен. Потребителите получават обаждане, често от чуждестранен номер или през мобилни приложения като Viber или WhatsApp. Отсреща стои човек, представящ се за служител на популярна платформа за разплащане (най-често визирайки Revolut или подобни финтех услуги), който говори развален английски или български с акцент.

"Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт", разказа пред NOVA русенският общественик Давид Александров, който също е станал мишена на схемата. Според неговия разказ, манипулаторите се опитват да създадат фалшиво усещане за спешност – тактика номер едно в учебниците по социално инженерство.

Целта на "служителя" не е да ви помогне, а да ви накара сами да продиктувате данните си. "Опитваше се да отгатва цифрите на картата, искайки потвърждение," споделя Александров. Крайната цел винаги е една – трицифреният CVC код на гърба на картата или SMS кодът за верификация, което дава пълен достъп до средствата на жертвата.

От Областната дирекция на МВР – Русе потвърдиха за тенденцията, която ескалира още в предпразничните дни на декември. Заместник-директорът на полицията комисар Александър Ковачев бе категоричен в официалната си позиция:

"Никоя легална банкова или финансова институция няма да се свърже с гражданите и да поиска данни от банкови карти, пароли или трицифрения секюрити код. Ако бъде поискана подобна информация – това на сто процента е опит за измама."

Полицията вече работи по жалби на ужилени граждани, които са се поддали на паниката и са предоставили достъп до сметките си.

Важно е да се знае, че големите финтех платформи, опериращи в България, приключиха процеса по миграция към евро още в средата на декември 2025 г. Процесът беше напълно автоматизиран. Всяко обаждане, което изисква от вас "действие", за да "спасите" парите си или да "актуализирате" сметката си, е категорична измама.

Експертите по киберсигурност съветват: при подобно обаждане, затворете незабавно и се свържете с банката си чрез официалния телефон на гърба на картата. Никога не връщайте обаждане на непознати номера от чужбина.

