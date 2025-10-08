Измама с коли втора ръка: Хиляди остават без парите си

Пиксабей

Престъпниците непрекъснато усъвършенстват методите си за измама на честни граждани, включително тези, които искат да си купят кола. В резултат на тези измами хората могат да останат без автомобил или пари. Нещо повече, те дори могат да станат обвиняеми по наказателно дело, предаде Авто Блиц.

Експерти споделиха съвети как безопасно да закупите употребяван автомобил и да избегнете измама от недобросъвестни лица.

Не е тайна, че когато търсите желания чуждестранен кросоувър или седан, е лесно да се натъкнете на измамници в днешно време. На първо място, експертите единодушно съветват да бъдете бдителни и да обръщате внимание на цената. Ако тя е значително под средната за пазара, това трябва да е предупредителен знак.

Въпреки очевидността на тази препоръка, желанието за спестяване на пари често надделява над преценката на много, дори опитни шофьори. Рискът от измама се увеличава, когато купувачите са нетърпеливи да се сдобият с рядък или популярен модел, без да чакат и са готови да платят допълнително.

„Днес измамниците използват най-различни хитри методи за заблуда“, отбелязва директорът по развитието на онлайн платформата Carcraft.

За да се избегнат тези схеми, той силно препоръчва да се избират само официални сайтове, да се проверяват документи и да се избягват преводи към граждани преди приключване на транзакцията, тъй като един от най-популярните методи за извличане на пари от купувачи днес е „предплащане за съдействие при закупуване на нов чуждестранен автомобил преди началото на официалните продажби“.

Под прикритието на благородни дела и обещанието за бързо доставяне на желания автомобил след получаване на превода в сметката им, измамниците изчезват от погледа. За да изглежда сделката достоверна, нечестните лица създават фиктивни уебсайтове, често клонирайки страниците на известни марки. Резултатът е един и същ: клиентът остава без пари и превозно средство.

Купуването на употребяван автомобил от чужбина също носи преки рискове, казва отбелязва друг експерт. Особено важно е да бъдете внимателни при наддаване и преминаване през митница. Една често срещана измама включва фалшиви търгове, предлагащи автомобили на намалени цени, изискващи авансово плащане в криптовалута. След това тези сайтове изчезват.

Експертите добавят, че закупуването на вносни автомобили често е свързано с правни рискове. Дори при прозрачна сделка купувачът може да наруши закона, като преведе средства на чуждестранни граждани без участието на оторизирани банки.

Експертът подчертава, че няма абсолютна защита срещу измами на автомобилния пазар, но има прости методи за намаляване на рисковете. Той препоръчва да се доверявате само на проверени канали за покупка и да използвате прозрачни платежни системи и услуги, предоставяни от оторизирани банки.

Също се препоръчва да се провери VIN номера на интересуващото ви превозно средство чрез три независими източника.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!