Измама с криптовалута: Мъж „изгоря” с 25 000 лв. в Кърджалийско

Разследват измама с криптовалута с постановление на прокуратурата в Кърджали, съобщиха от полицията.

В продължение на няколко месеца жител на областта е бил заблуден, че извършва инвестиции в криптовалута и на няколко пъти превел суми с размер 25 000 лв., информира Дарик.

В момента, когато инвеститорите решат да оперират със средства от портфейла си, разбират, че са измамени.

Органите на реда предупреждават гражданите да не се доверяват на покани за такъв вид инвестиции, тъй като в много от случаите това правят фалшиви инвестиционни посредници.

Ако не притежавате познания в тази област, не се изкушавайте от обещания за лесни печалби, защото вероятността да бъдете измамени е голяма, добавят от полицията.

