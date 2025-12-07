Измама с пратки през "Спиди" и "Еконт"

Измама подвежда активно пазаруващи в интернет потребители да

плащат пратки със стоки, които не са поръчвали.

Схемата работи по следния начин:

след като са събрани лични данни на потребители и е проследено тяхното онлайн

поведение, до тях чрез куриер се изпраща пакет с наложен платеж, без опцията

„Преглед и тест“. Посочват се конкретни данни за получателя, включително трите

им имена.



„Този подход прилича на много добре премислена схема, която се очаква да

сработи. Най-вероятно става дума за неправомерно обработване на лични данни.

А потенциалните жертви са активно пазаруващи в интернет, които очакват

пратки и е по-малко вероятно да се усъмнят при получаването на известие за

доставка.“ Това коментира пред БНР създателят на онлайн платформата „Ние,

потребителите“ Габриела Руменова по повод сигнал на потърпевш от измамата,

който е платил близо 100 лв. за стока, която не е поръчвал.



„Поръчах доста неща по интернет. В понеделник пристигна

куриерът на служебния ми адрес, каза: „Нямате включен „Преглед“, но на

пакета бяха моите имена. Мой адрес и мой телефон. Платих и веднага отворих

пакета. Имаше една детска фланелка от безобразен материал. На секундата

върнах обаждане към куриера, но той каза, че нищо не може да направи,

парите са преведени. Добави също съвет да търся полицията. Подадох жалба в

Икономическа полиция към ОДП-Варна.“ – гласи сигналът.

Съветът и на Габриела Руменова от „Ние, потребителите“ е в такива случаи

да информираме органите на реда, както и да се обръщаме към Комисията за

защита на личните данни.

Тя препоръчва още при съмнения за злоупотреба с

личните ни данни да опитаме да установим по какъв път е възможно да е станало

това и при достигане до обработващата ги без наше съгласие страна, да поискаме те

да бъдат заличени.

