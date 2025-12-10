Измамиха жена с вила за новогодишната нощ

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Недобросъвестни лица публикуват фалшиви обяви за отдаване на вили под наем за Нова година в социалните мрежа, събират капаро и след това прекъсват контакт.

Ая е една от изгорелите в измамната схема. Тя призна, че нейната компания е превела 1000 лева, друга компания от Бургас също 1200, а трета компания - 1000 лева.

Стартирах търсене във Фейсбук в група “Къщи и вили под наем“. Впоследствие с мен се свърза човек под името Сашо Миладинов и ми предложи вила, която се намира някъде около язовир Доспат. Каза си условията, които бяха 3200 лева за престой от три нощувки, след което каза, че е нужно да дадем капаро, разкри Ая.

Версията от негова страна беше, че има хора, които са готови да дадат капаро, но са с домашни любимци, и че, ако ние ги изпреварим и изпратим първи капарото, вилата ще бъде запазена за нас, добави тя.

Оттук нататък обаче комуникацията бе само от моя страна, тъй като той бе изтрил чата с общите съобщения. Писахме имейл на оригиналния сайт, за който се представяха тези хора с предожения за вили. Те ни отговориха, че такава резервация не се е осъществила, и казаха, че ще подадат сигнал. Ние пък подадохме колективна жалба, заяви още по Нова Тв жената.

