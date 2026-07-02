Измина година от смъртта на Жота, феновете на Португалия ще го почетат

Стопкадър Спортал.бг

Феновете на португалския национален отбор ще почетат покойния национал Диого Жота по време на осминафиналния мач от Световното първенство срещу Хърватия идната нощ (02:00 часа българско време). Това ще се случи точно една година след трагичната му смърт.

Запалянковците по трибуните на стадиона в Торонто ще вдигнат бели балони в 21-вата минута на мача. Бившият нападател на Ливърпул носеше точно номер 21 на националната фланелка.

Жота загина трагично на 3 юли 2025 година в автомобилна катастрофа заедно с брат си Андре Силва, пише Спортал.бг.

„Не искам да казвам, че първата годишнина от смъртта му ще бъде особено трудна. Но мисля, че трябва да почетем Диого, защото всичко, което започнахме в този отбор, започна с него. Спечелихме Лигата на нациите с него и искаме да спечелим Мондиала за него“, заяви наскоро селекционерът на Португалия Роберто Мартинес.

Според него всеки ден на шампионата е труден за отбора. „Защото на всяка тренировка има моменти, когато си спомняме за Диого Жота“, добави испанският наставник, цитиран от ДПА.

Редактор "Екип на Петел",

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