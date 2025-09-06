Изминаха 68 години от рождението на Живко Господинов

Снимка: Тик Ток

На днешния ден преди 68 години е роден емблематичния футболист на Спартак Варна Живко Господинов. Той започва да играе футбол в Спартак, когато е на 12 години, за да се превърне по-късно в най-успелия футболист в историята му.

Жиката е лидер на най-успешния отбор на „соколите“, който в периода 1982/1984 година стига финал за Купата, участва в турнира на КНК, където се класира за втория кръг и отпада от световния гранд Манчестър юнайтед, и печели бронзови медали в „А“ група.

Живко е играл за Спартак (Варна) през периодите 1974-1977, 1978-1987, 1988, пролет - 1988 – есен, 1990 – есен, а също и за Ватев (Белослав) (1977-1978), Спартак (Плевен) (1987 – есен), Черно море 1992 – пролет, Берое 1992 – пролет и Фафе (Португалия) (1988-1990).

Има 171 мача и 46 гола в "А" група - 155 мача с 41 гола за Спартак Варна, 3 мача за Берое и 13 мача с 5 гола за Спартак Плевен. В "Б" група за родния си Спартак има също 151 мача и 60 гола, за Черно море - 10 мача и 1 гол, а за Ватев Белослав - 30 срещи и 7 гола.

Със Спартак Варна е бронзов медалист в „А“ група през 1984 година и финалист за купата на България през 1983 г., и участник в четирите му мача в европейския турнир за КНК. Записва 39 мача и 6 гола за "А" националния отбор на България, като участва в 3 мача на световното първенство през 1986 година в Мексико – срещу световния шампион Италия, Южна Корея и домакина. Тогава за първи път България излиза от групата си на Шампионат на планетата и стига осминафинал. Живко е единствения варненски футболист, играл на световно първенство като действащ играч на варненски клуб.

Три пъти е избиран и за най-добър футболист на Варна.

През 80-те години Левски и ЦСКА правят всичко възможно да го привлекат, но Жиката остава верен на родния си Спартак. С покойния Стефан Найденов създават най-знаменития тандем в Спартак и доставят неповторими емоции на публиката.

