Изненада! Без Антон Хекимян в ефира на bTV

Зрителите на bTV останаха изненанади тази сутрин. Причината е отсъствието на титулярния водещ на сутрешния блок Антон Хекимян.

На негово място в ефира бе Биляна Гавазова, която има рубрика в предаването - "Чети етикета". Тя обяви, че колегата й е излязъл в заслужен отпуск и цяла седмица тя ще бъде лицето на сутрешния блок.

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