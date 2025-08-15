реклама

Изненада с Аудито на Виктор Илиев

15.08.2025 / 18:48 1

Кадър Фб

"Ауди"-то не е на негово име.

Шофьорът камикадзе Виктор Илиев, който тази сутрин се блъсна в автобус на кръстовището на столичните булеварди "Константин Величков" и "Възкресение", е учил в Професионалната гимназия по транспорт в София първо във вечерната форма, а от есента миналата година е бил в самостоятелна форма, пише "24 часа".

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта.

kjk (преди 30 минути)
Тоз мангал бъкан с изненади!!!;):errm:Болест

