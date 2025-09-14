Изненада в "Игри на волята" в извънреден епизод тази вечер

Кадър Нова телевизия

Тройна кастинг битка ще определи следващия участник, който ще се присъедини към Войната на племената в “Игри на волята” тази вечер - 14 септември, от 20 ч. по Нова телевизия. В ексклузивния епизод на екстремното риалити зрителите ще се запознаят с програмиста Траян Мучев и бизнесмените Мирослав Великов и Миран Хатчарян в зрелищен сблъсък, който ще подложи всички техни умения на сериозно изпитание. Само най-добрият ще спечели място в едно от трите племена, но какви изненади още предстоят на Арената?

Междувременно борбата за надмощие при Лечителите ще продължи с нови договорки и затвърждаване на вече съществуващите съюзи в Резиденцията. Един неочакван ход и признание обаче могат да объркат плановете на всяка от коалициите при Зелените.

Вчера “Игри на волята” напусна първият участник за сезона - собственичката на бизнес в образователната сфера и учител Мартина Луканова. Тя е ексклузивен гост в подкаста “След игрите”, а специални гости са още водещият на приключенския формат Павел Николов и един от най-запомнящите се участници в миналия сезон на надпреварата - Раду Шуляк.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!