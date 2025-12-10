Изненада за Слави Трифонов на площада

Кадър Фб

Младежите от ПП поставиха диван пред Ларгото, където е и поставеното преди началото на протестите прасе-касичка, което даде началото на демонстрациите в София.



От днес диванът в "Триъгълника на властта" ще събира послания за лидера на ИТН като част от управляващата коалиция Слави Трифонов, предаде Пловдив 24



"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", пишат от младежката организация на ПП

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!