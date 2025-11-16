Изненадаха г-жа Иванова с картина с подкова в „Пееш или лъжеш“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Картина с конска подкова подариха на г-жа Иванова или като е позната сред българите – Дара.

Произведението на изкуството бе поднесено от автора му Надежда Димитрова от Бургас, която днес участва в „Пееш или лъжеш“, но Дара я посече, тъй като не повярва на певческите ѝ умения.

Надежда обаче наистина пее и зарадва зрителите с уникално изпълнение на хита на Мария Илиева „Остани тази нощ“.

От 2012 година живее в София. Завършила е кино и телевизионна режисура в НБУ. Заедно с мъжа си лекуват спортни коне в България и чужбина. Създава картини с подкови, вдъхновени от конете.

