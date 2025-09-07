Изненадваща новина от Никола Цолов

Снимка: Булфото

Никола Цолов сподели, че състезанието на „Монца“ е било последното му във Формула 3 на този етап. Българинът уточни, че на този етап няма яснота какво точно ще се случи с бъдещето му, посочва БГНЕС.

„Чувствам се добре. Още не съм изморен и това е добър сигнал. Състезанието беше интензивно с много изпреварвания. Целта беше да завърша на подиума. Това като калкулация щеше да ме направи втори в шампионата и да спечелим отборния шампионат.

И двете неща трябваше да мисля много по време на състезанието, което беше една идея по-сложно за мен. Всичко мина по план. Карах по-предпазливо през цялото състезание.

Мисля, че всяка година има прогрес. За мен е важно следващата година да направя още по-голям прогрес. Мисля, че това ми беше последното състезание във Формула 3. Още не е ясно какво ще се случи през следващата година, но се надявам да продължа все нагоре да вървя и да се подобрявам всяка година“, обясни състезателят.

