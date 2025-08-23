Изненадващо начало: Леванте 1:0 Барселона

кадър: Макс спорт

Отборите на Леванте и Барселона играят при 1:0 в среща от втория кръг на Ла Лига. Иван Ромеро вкара в 15-ата минута.

Преди седмица тимът на Ханзи Флик записа отличен старт на кампанията - 3:0 срещу Майорка, отново на чужд терен. Тогава пък Леванте допусна поражение с 1:2 от Алавес, припомня Спортал.

Маркъс Рашфорд е титуляр за “блаугранас” заедно с Феран Торес, Рафиня и Ламин Ямал. Англичанинът застана на лявото крило, а бразилецът в средата зад Феран. От първата минута излезе и Марк Касадо, който е спряган за напускане. Френки де Йонг е извън групата, защото преди дни стана баща за втори път и в дните преди раждането не тренираше. Вратарят Войчех Шчесни и Жерард Мартин пък не са картотекирани.

За последно Леванте и Барса се срещнаха през пролетта на 2022 година, когато каталунците се наложиха инфарктно с 3:2 като гости с късен победен гол на Люк де Йонг.

Очаквано домакините приеха играта в своята половина още от първата минута. Късметът не беше с Рафиня в началото след удар и рикошет, като топката излезе в корнер.

След няколко неуспешни опита да се измъкнат от засадата при високата защитна на линия на гостите играчите на Леванте все пак го направиха. Това стана в 15-ата минута, когато атаката им завърши с попадение на Ромеро за 1:0.

