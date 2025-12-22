Изобилие и късмет за четири зодии на 22 декември

Снимка Пиксабей

Четири зодии привличат изобилие и късмет на 22 декември. В понеделник Венера в Стрелец е в квадратура със Сатурн в Риби, създавайки момент на вашите желания, това, което цените достатъчно, за да се ангажирате с него.

Венера управлява парите, а Сатурн управлява ограниченията. Когато тези две планети образуват квадрат, пожелателното мислене избледнява и се търсят практически мерки. Този астрологичен транзит ви помага да усъвършенствате желанията си, пише Your Tango, цитирани от България он ер.

ТЕЛЕЦ

Квадратурата на Венера със Сатурн, транзит, извежда финансовите и емоционалните приоритети на по-ясен фокус. Ще осъзнаете по-добре какво подкрепя чувството ви за сигурност и какво го изтощава, за да можете да защитите енергията си.

Яснотата, която ще получите днес, ще подобри начина, по който възприемате споделените ресурси, което ще ви улесни в поемането на трайни ангажименти.

Ще вземате практични решения и ще се чувствате по-малко привързани към резултати, които не предлагат стабилност.

ВЕЗНИ

Квадратурата на Венера със Сатурн носи уникален баланс между удоволствието и отговорността. На 22 декември виждате колко ясно протичат ежедневните ви рутини. Усещате как да подобрите динамиката на работата и да управлявате задълженията, които влияят на качеството ви на живот.

Някои очаквания или се предефинират, или отпадат, защото вече нямат смисъл. Чувствате се комфортно с промяната и я преследвате. Вашата осъзнатост разкрива как да управлявате както времето си, така и взаимоотношенията си.

КОЗИРОГ

Квадратурата на Венера с транзита на Сатурн засилва естествената ви способност да мислите за дългосрочните си финансови цели. Вие се занимавате с кариерни решения, които трябва да бъдат взети.

Денят има бавен, постоянен напредък, а не драматични движения. Разговорите, които водите, помагат за съгласуване на плановете с вашите приоритети.

ВОДОЛЕЙ

Яснотата около ценностите и бъдещата ви посока се увеличава. На 22 декември ще осъзнаете по-добре как целите ви съответстват на ресурсите ви, включително времето и парите ви.

Където има нереалистични очаквания, ще намалите енергията си.

Плановете ви ще изглеждат осъществими и ще се справяте с въпросите с мъдрост и грация.

