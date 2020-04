Изобретиха смарт спрей, който превръща всяка повърхност в тъчскрийн контролер

digital.bg

Изследователи от MIT разработиха система за потребителски сензорен интерфейс, която е толкова тясно интегрирана в ежедневието ни, че премахва нуждата от бутони и контролери. Техният продукт се казва SprayableTech и е разработен, за да се слее напълно с физическата среда в интелигентните домове.

Самият проект е актуализация на разработка от Palo Alto Research Center, Xerox, CA публикувана в "The Computer for the 21st Century". Предложената концепция представлява централизиран UI модул за управление на мрежа от свързани устройства и тъчскрийн повърхности, който оперира самостоятелно от хардуера. Учените от MIT сега добавят към проекта изцяло ново поколение от смарт материали.

Технологията SprayableTech позволява впръскването на специален спрей върху разнообразни повърхности, който ги превръща в тъчскрийн функционалност и сензорни контролери.

Така например бихте могли с едно докосване на интерактивния символ да смените канала на телевизора, да увеличите звука или да регулирате осветлението. Трябва само да напръскате проводящото мастило в прозрачен цвят, за да го интегрирате към желания обект.

След това към интерфейса и платката се свързва микроконтролер, който управлява данните и ги трансформира данните в необходимия изходен визуален код. По този начин се създава виртуалното усещане за тъчскрийн допир и натискане на бутони.

Засега това е възможно предимно за стени и твърди структури,, като все още не е приложимо за тъканите на мебелите. Досегашните тестове на умният спрей показват, че е подходящ за бетон, дърво, тапети и плочки за баня.

Учените са изпробвали в SprayableTech за създаване на интерактивни музикални интерфейси в бетонни блокове, сензорни табла с допълнителна информация върху дървени повърхности. Подобни приложения на умния спрей го превръщат в интересно решение за създаване на тъчскрийн повърхности на публични места, събития, търговски центрове, градски транспорт, както и навсякъде в домовете ни.

Представете си например уиджет за времето и нотификации на стената или друг визуален ефект, с който да си взаимодействате с другите смарт обекти наоколо.

Изследователите от MIT са разработили и 3D Toolkit пакет от инструменти, с който потребителите могат да проектират собствени интерактивни обекти и да ги персонализират чрез сензори за близост, тъчскрийн бутони, слайдери и електролуминесцентни дисплеи.

Ако например искате да контролирате светлините с проектирането на дъга, която се състои от три цвята и се активира, когато махнете с ръка можете да създадете 3D Toolkit шаблон за впръскването на проводимото мастило съответстващо на всеки цвят.

PETEL.BG се дистанцира от самото начало от съобщаването като извънредна новина на броя на починали стари хора в Италия, Испания и други страни с голям процент възрастно население.

Засега няма никакви данни, които да показват, че има някакво увеличение на средната сезонна смъртност в нито една от страните, което да налага тази статистика да се съобщава като извънредна новина.

Информирайте се от достоверни източници! Не вярвайте на агенция "Една Жена Каза". Търсете първоизточника извора на информацията в чуждите медии! Не вярвайте на всеки преводен материал без да видите оригинала. Не вярвайте на всеки материал в чуждите медии. Те често търсят сензации и драматизъм, защото, за разлика от повечето медии в България, се намират в реална пазарна конкурентна среда и темата "Ковид 19" им носи предимство над останалите, посещаемост, гледаемост, тираж и пари. Доверете се на разума си, а не на емоциите и страха си. Преценете дали материалът търси пазарноориентирана сензационност, дали обслужва политически интереси или иска да ви информира на базата на научни експертни данни и цифри.

Запомнете: Има лъжи, има проклети лъжи, но има и статистика!

Примери за фалшиви новини за коронавируса:

Лъжа 1: "Италиански свещеник почина, след като отстъпи респиратора си на по-млад пациент" - Манипулация в търсене на сензация. Оказа се, че 72-годишният пасторът дълги години е страдал от тежко заболяване и просто отказал машинката, защото я мразел. (истината виж тук https://petel.bg/BBS--Falshiva-novina-e--che-pastor-v-Italiya-e-pochinal--sled-kato-dal-respiratora-si-na-po-mlad-chovek__359373)

Лъжа 2 "Масови гробове за жертви на COVID-19 на остров Харт в Ню Йорк". Манипулация. Всъщност, остров Харт от век и половина е традиционното място за вечен покой на нюйоркчаните, чиито близки не са открити или не са се погрижели за своите мъртъвци. (истината виж тук https://petel.bg/Ne--V-Nyu-York-ne-pogrebvat-v-masovi-grobove-pochinalite-ot-koronavirus--Poredna-manipulatsiya-e-__359712)

Лъжа 3 "5000 медицински сестри починали в Италия". Абсолютно фалшива новина, както и снимките с ковчезите в Италия, които се оказаха от трагедията с потъналия през 2015 г. кораб със 700 бежанци от Либия в Лампедуза. (истината виж тук https://petel.bg/Ne--5000-meditsinski-sestri-ne-sa-pochinali-v-Italiya-ot-koronavirus--BNR-se-izvinyava-za-nevyarnata-informatsiya__358574)

Лъжа 4 "Швеция се отправя към катастрофа". Швеция не се отправя към катастрофа. (Истината виж тук https://petel.bg/SHvetsiya-prodalzhava-s-liberalniya-podhod-kam-koronavirusa--Kakvo-shhe-stane--ako-se-spravi-po-dobre-ot-ostanalite--__360254)

Лъжа 5 "Източна Европа се справя по-добре от Западна с коронавируса". Политическа манипулация на местните правителства, за да трупат рейтинг. Просто източноевропейските държави са с по-слаби здравни системи и по-слаба организация и правят по-малко тестове (Истината виж тук https://petel.bg/Zapadnite-medii-zapochnaha-da-razkrivat-istinata--Iztochna-Evropa---nyama-testove--ima-tsenzura-i-izkusheniya-za-diktatura__358072)

Не се подавайте на манипулации и на вероятни опити на измамници и политици да използват извънредната финансова криза за користни лични цели.

