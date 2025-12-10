Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов: Има структурен дисбаланс в бюджета на Здравната каса

кадър: Bulgaria ON AIR

Коригираната план-сметка беше приета в комисии в парламента днес.

"Ние гласувахме "против" бюджета на Здравната каса, "за" бюджета на ДОО и се въздържахме от подкрепа на държавния бюджет. Изтъкнахме мотивите си по време на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество. Против бюджета на НЗОК гласувахме, защото той до голяма степен прилича на бюджета, който беше оттеглен", обясни изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в "Денят ON AIR".

Особеното в бюджета е, че има повече пари от миналата година, изтъкна той: "Около 382 млн., което с повече от 8,5%, които не са разпределени по различен начин в сравнение с досегашното разпределение на средствата".

"Основната ни критика е по отношение на това, че има структурен дисбаланс в бюджета на Здравната каса. Акцентът и приоритетът е болничната помощ, лечение и лекарствените средства. Докато профилактиката и превенцията на заболяванията са неглижирани и недофинансирани", изтъкна Иванов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му на днешното заседание е станало ясно, че ще бъдат финансирани младите медици с около 60 млн. евро.

"Всъщност 30+30, като тези 260 млн. евро, които бяха прехвърляни като целева субсидия към бюджета на Здравната каса от Министерството на здравеопазването, са отпаднали, тъй като няма достатъчно гаранции и яснота как ще стигнат до лекарите. Ще се разчита и на допълнително финансиране в размер на 100 млн. евро от ОП "Човешки ресурси", с които да се финансират обучения и развие на уменията", обяви Иванов.

"Новият бюджет е по-добър от оттегления от гледна точка на работодателите, защото са изпълнени нашите основни искания", посочи гостът.

Иванов заяви, че има напрегнати приходи.

"Особено в частта с ДДС, тъй като те растат с 30% в сравнение с очакваното изпълнение през 2025 г. Подобна счетоводна хватка беше използвана и през 2024 г. по отношение на бюджета за 2025 г., т.е. завишават се приходите, за да могат да покрият очакваните разходи. През 2025 г. НАП и Агенция "Митници" се мобилизираха", обобщи изпълнителният директор на АИКБ.

