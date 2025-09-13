Изпари се легендарна река в Родопите

Пиксабей

Сушата успя да "изпари" цяла река в Родопите. За това говорят снимки на Емил Димитров на страницата на "Метео".

Става въпрос за река Боровица при село Ненково. Тя се намира току над язовир "Кърджали". Да, гледките са впечатляващи, но все пак е по-хубаво да тече вода, пише Марица

Боровица (до 29 юни 1942 г. Чам дере) е река в Южна България, област Смолян, община Баните, област Пловдив, община Асеновград и област Кърджали, общини Черноочене и Кърджали, ляв приток на Арда (влива се в язовир „Кърджали“). Дължината ѝ е 42,1 km. Отводнява крайните североизточни части на Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи и най-западните части на рида Гората в Източните Родопи. По долното течение на реката и по левия ѝ приток река Яйлъдере преминава границата между Западните и Източните Родопи.

Река Боровица извира под името Хамбардере на 1622 m н.в. от северното подножие на връх Елварника (1715 m) в Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи. В началото тече на североизток, като постепенно завива на югоизток и образува голяма, изпъкнала на север дъга. Долината ѝ е дълбока, слабозалесена и опороена. Влива се отляво в река Арда, в северния ръкав на язовир „Кърджали“ на 331,5 m н.в.

Реката има широк и обезлесен водосборен басейн, разположен в т.нар. Боровишка вулканична област, като площта му е 301 km2, което представлява 5,19% от водосборния басейн на река Арда. Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

← Муровска река

→ Бичка

← Чатърдере

← Сусусдере

→ Кокездере (най-голям приток)

← Сандере

→ Яйлъдере

→ Евдере

→ Коджадере

Боровица има дъждовно-снежно подхранване. Среден годишен отток при устието 5 m3/s.

По течението на реката в Област Кърджали са разположени 3 села:

Област Кърджали

Община Черноочене – Безводно, Войново;

Община Кърджали – Ненково.

На река Боровица е изграден язовир Боровица, който служи за вододайна зона на град Кърджали.

Това е район в който има приказно красиви, диви и автентични гледки – селата и махалите пазят облика си от миналото. Река Боровица разделя Родопите не само географски, но и облика е съвсем различен от западните части. Този район е каменист, с интересни скални образувания, растителността е ниска, а казват че популацията на вълка и мечката напоследък е най-високата тук (сравнението е за Балканския полуостров).

