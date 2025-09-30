Изписаха 4-годишният Мартин от "Пирогов", който бе прегазен от АТВ на Слънчев бряг

Кадър ФБ

Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"

4-годишният Мартин, който пострада тежко при инцидент с АТВ в "Слънчев бряг“, е изписан от "Пирогов".

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация

Момченцето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация. Припомняме, че момчето беше тежко ранено в катастрофа с АТВ на 14 август.

Майката на момчето почина в началото на септември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!