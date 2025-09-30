Изписаха 4-годишният Мартин от "Пирогов", който бе прегазен от АТВ на Слънчев бряг
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
4-годишният Мартин, който пострада тежко при инцидент с АТВ в "Слънчев бряг“, е изписан от "Пирогов".
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Момченцето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация. Припомняме, че момчето беше тежко ранено в катастрофа с АТВ на 14 август.
Майката на момчето почина в началото на септември.
