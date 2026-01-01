Изписаха Антъни Джошуа от болницата

кадър: Bulgaria ON AIR

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е изписан от болница в Лагос, Нигерия, където бе приет след автомобилна катастрофа, съобщава Дейли Мейл.

Фаталната катастрофа стана в понеделник, 29 декември. SUV-ът, превозващ 36-годишния британец, се е блъснал в паркиран камион. Двама от треньорите на Джошуа, Сина Гами и Латиф Айоделе, загинаха при инцидента, припомня БТА.

Джошуа е бивш шампион в тежка категория на IBF, WBA и WBO, както и олимпийски шампион от 2012 г. Той има баланс в професионалния бокс от 29 победи и 4 загуби.

