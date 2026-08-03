Изписаха ранения шофьор на потрошения автобус в София, 17-годишен остава в ареста

Снимка: Булфото

Шофьорът на автобус от градския транспорт, който пострада при нападение в столичния квартал „Христо Ботев“, е изписан от УМБАЛСМ „Пирогов“ след оказана медицинска помощ.

От лечебното заведение съобщиха, че мъжът е преминал необходимите прегледи и изследвания. Нараняването му в областта на главата е обработено, след което е освободен за домашно лечение.

Инцидентът стана във вечерните часове, когато възникнал конфликт, прераснал в нападение срещу автобус от градския транспорт, припомня Нова телевизия. По данни на Спешна помощ нападателят започнал да троши стъклата на превозното средство, при което водачът получил травма в областта на лицето.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че по случая е задържан 17-годишен младеж. Първоначално били арестувани двама души, но единият впоследствие бил освободен.

Според информация на Столичния автотранспорт първият сигнал бил за сбиване между пътници в автобуса. Незабавно е уведомено Първо районно управление, а на място е изпратен полицейски екип.

При огледа е установено, че автобусът е със счупено стъкло на третата врата, а шофьорът е получил разкъсно-контузна рана над дясната вежда. По данни на превозвача няма пострадали пътници. Разследването по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!