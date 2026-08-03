Изписаха ранения шофьор на потрошения автобус в София, 17-годишен остава в ареста
Снимка: Булфото
Шофьорът на автобус от градския транспорт, който пострада при нападение в столичния квартал „Христо Ботев“, е изписан от УМБАЛСМ „Пирогов“ след оказана медицинска помощ.
От лечебното заведение съобщиха, че мъжът е преминал необходимите прегледи и изследвания. Нараняването му в областта на главата е обработено, след което е освободен за домашно лечение.
Инцидентът стана във вечерните часове, когато възникнал конфликт, прераснал в нападение срещу автобус от градския транспорт, припомня Нова телевизия. По данни на Спешна помощ нападателят започнал да троши стъклата на превозното средство, при което водачът получил травма в областта на лицето.
От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че по случая е задържан 17-годишен младеж. Първоначално били арестувани двама души, но единият впоследствие бил освободен.
Според информация на Столичния автотранспорт първият сигнал бил за сбиване между пътници в автобуса. Незабавно е уведомено Първо районно управление, а на място е изпратен полицейски екип.
При огледа е установено, че автобусът е със счупено стъкло на третата врата, а шофьорът е получил разкъсно-контузна рана над дясната вежда. По данни на превозвача няма пострадали пътници. Разследването по случая продължава.
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