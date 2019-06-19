Изписват американския военнослужещ, който пострада на учението край Чешнегирово

В рамките на 24 часа американският военнослужещ, който пострада по време на международното учение на летището край Чешнегирово ще бъде изписан от Университетската болница в Пловдив, съобщава БНТ.

Той ще продължи да изпълнява задачите си в учението. Това съобщи полковник Виолина Вълева от пресцентъра на учението, което се провежда в България, Хърватия и Румъния и е под командването на Сухопътните сили на Съединените щати.

Тази нощ силите, които се намират край село Чешнегирово, ще бъдат предислоцирани с хеликоптери в базата до Ново село, съобщиха още от пресцентъра.

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