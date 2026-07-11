Изписват до 3-4 дни единия от пострадалите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Снимка: Булфото

Малко над 24 часа след тежката катастрофа, която отне човешки живот и рани двама души, единият от пострадалите вече е в стабилно състояние и извън опасност. Това съобщи пред Флагман.бг проф. д-р Даниел Костов, началник на Клиниката по хирургия във високотехнологичния болничен комплекс „Сърце и Мозък“, където 46-годишният мъж бе приет по спешност.

Благодарение на светкавичната и координационна намеса на медицинския екип, животът на пациента е вън от риск. Пред камерата ни проф. Костов обясни, че мъжът е пристигнал в болницата по спешност с контузионно огнище в черния дроб (втора-трета степен), четири фрактури на ребра, три фрактури вляво и множество лацерации по кожата на дясната ръка и шията.

„Контузиите на черния дроб под трета степен са изключително опасни за живота, тъй като крият риск от сериозен хематом. Пациентът обаче беше стабилизиран веднага и не се наложи спешна оперативна интервенция. В момента той се намира в реанимация, напълно контактен и адекватен е, без непосредствена опасност за живота му“, коментира проф. Костов.

Ключова роля за положителния обрат изиграва високото ниво на подготовка и бързата реакция на дежурния екип в „Сърце и Мозък“, който реагира секунди след приемането на пострадалия. Очаква се мъжът да бъде изписан в напълно добро състояние до 3-4 дни.

Редактор "Екип на Петел",

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