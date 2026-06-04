Изписват от "Пирогов" момчето, паднало от терасата в Благоевград

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Лекарите от спешната болница "Пирогов" изписват 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент след събиране в Благоевград, съобщават от телевизия "Bulgaria ON AIR".

Момчето беше прието по спешност в реанимацията на столичната болница с тежки наранявания. Инцидентът възникна след падане от балкон на петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал "Струмско". Пострадалият младеж е бил и домакин на събирането в апартамента.

Паралелно с новината за подобряването на здравословното състояние на домакина, съдебните институции се произнесоха по другата линия на разследването за инцидентите от същата нощ. Обвиненият в умишлено убийство на 16-годишно момиче Александър Георгиев остава на свобода.

Окръжен съд - Благоевград отказа да уважи искането на Окръжна прокуратура - Благоевград за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 20-годишния мъж.

Магистратите подчертаха, че на този етап от досъдебното производство липсват каквито и да е доказателства, които да подкрепят обвинението на държавното обвинение за извършено предумишлено убийство. Разследването по изясняването на всички детайли около трагичния инцидент в квартал "Струмско" продължава под надзора на прокуратурата, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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